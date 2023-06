Lula dopo il tour europeo: "In Italia e Francia ho mangiato poco e male"

Tornato in Brasile dopo il viaggio che lo ha visto passare anche in Italia e Francia, il presidente Lula ha voluto commentare la sua esperienza sul proprio canale YouTube.

Lula: "Ho bisogno della quantità" La critica principale che è emersa riguarda le porzioni, ritenute troppo piccole, ma anche l'estrema sofisticatezza di alcuni piatti. "Tutto è molto sofisticato, e talvolta non capisci neppure di cosa si tratta". Il leader ha rivelato di preferire una cucina più "popolare" e soprattutto abbondante: "Non c'è un grande vassoio in cui puoi scegliere e avere quel che desideri. Francamente io non ci sono abituato. Ho bisogno della quantità: sarà pure ingordigia ma mi piace la quantità”. Infine Lula si è anche lamentato dell'assenza di alcuni piatti tipici brasiliani come la rabada (zuppa di coda di bue con cipolla e verdure) e la galinhada (stufato di riso e pollo, profumato allo zafferano).

Meglio al ristorante Il presidente in generale non sembra apprezzare i pranzi "ufficiali": "Nelle visite ufficiali non si mangia bene. Primo, perché in un palazzo non si mangia bene da nessuna parte del mondo; secondo, perché non posso mai andare al ristorante perché devo mangiare in albergo, e il cibo degli alberghi non è buono”.