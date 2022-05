Lukashenko (Bielorussia): possiamo causare danni intollerabili ai nemici

L'esercito bielorusso è in grado di "infliggere danni intollerabili ai suoi nemici" in caso di attacco.

Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, incontrando funzionari della Difesa, dopo l'invio di forze speciali ai confini con l'Ucraina, dove secondo Minsk c'è una "minaccia crescente" della Nato e dei suoi alleati. "Siamo realisti, capiamo che non potremmo sconfiggere la Nato. Ma abbiamo tutte le armi per causare danni, in particolare ai territori da cui verremmo attaccati", ha aggiunto Lukashenko.