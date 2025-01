Egitto, confermata condanna a 25 anni per italiano arrestato per traffico di droga

In Egitto è stata confermata la condanna a 25 anni di carcere per l'italiano Luigi Giacomo Passeri. Pescarese di 32 anni, da anni residente a Londra, l'uomo era stato arrestato nell'agosto del 2023, mentre era in vacanza, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo la versione dei familiari, era in possesso di piccole dosi di stupefacenti. Qualche mese fa il vicecapogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, aveva chiesto un intervento del governo e presentato un'interrogazione parlamentare, denunciando che Luigi Giacomo Passeri sarebbe stato torturato in carcere.