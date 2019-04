Lourdes, assalto delle teste di cuoio: ostaggi liberati ed ex militare arrestato

Le teste di cuoio hanno lanciato l'assalto alla casa di Lourdes dove un uomo, un ex militare di 50 anni, si era asserragliato con la ex compagna, la figlia e probabilmente il nuovo fidanzato della donna. Le forze speciali hanno liberato gli ostaggi, ma sembrerebbe che la donna sia rimasta ferita. Arrestato invece il sequestratore. Secondo i media francesi, l'ex compagna aveva più volte denunciato l'uomo per violenza.

Intorno alle 11:00 l'uomo aveva sparato dalla finestra dell'abitazione di rue Mozart, nei pressi della stazione, e poi si era chiuso in casa.



La Prefettura del dipartimento Hautes-Pyrenees aveva reso noto in un comunicato che si tratta di uno "squilibrato". Si tratta dunque di una vicenda privata e non di terrorismo, come ipotizzato in un primo momento. Le forze dell'ordine francesi avevano istituito un ampio perimetro di sicurezza intorno alla zona, in rue Mozart, vicino alla stazione ferroviaria di Lourdes, nella regione dei Pirenei.