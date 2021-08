Uragani, la Louisiana si prepara all'arrivo di Ida Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'uragano Ida si è rafforzato ed è salito a categoria 4 (su una scala che ne prevede 5), con venti che possono raggiungere i 248 chilometri orari. Lo riferisce il centro nazionale Usa per gli uragani. L'aeroporto di New Orleans ha cancellato tutti i voli in partenza e in arrivo, in vista dell'arrivo di Ida che dovrebbe toccare nelle prossime ore le coste della Louisiana.