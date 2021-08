Usa, arriva l'uragano Henri: evacuato un maxi concerto a Central Park

Il maxi concerto organizzato a Central Park è stato interrotto per il peggioramento delle condizioni meteo sopra New York, legato all'arrivo dell' uragano Henri sulla costa nordorientale degli Stati Uniti. Decine di migliaia di persone presenti all'evento sono stati invitati a lasciare immediatamente il parco e a mettersi al riparo guadagnando l'uscita più vicina.

Poco prima dell'inizio del "We Love NYC: The Homecoming Concert", il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato lo stato di emergenza, ma allo stesso tempo dato il via libera alla kermesse.

La tempesta tropicale Henri si è rafforzata nel corso di sabato, trasformandosi in uragano di categoria 1.

Alluvioni in Tennessee: almeno dieci morti - Non è solo l'uragano a spaventare gli Stati Uniti. Più all'interno, nello Stato del Tennessee, le alluvioni provocate dalle forti piogge e dai venti hanno distrutto centinaia di case e provocato almeno dieci morti e 40 dispersi. L'area più colpita a meno di cento chilometri a ovest di Nashville. Le autorità hanno dato vita a un'imponente operazione per portare soccorso alla popolazione.