Los Angeles, investe un ciclista e fugge: offerti 25mila dollari per scoprire chi è

La polizia di Los Angeles è sulle tracce di un pirata della strada che è fuggito dopo aver investito un ciclista. L’incidente, ripreso dalle telecamere, è avvenuto a Whittier Boulevard: Gabriel Lopez era a bordo della sua bicicletta quando è stato travolto da un pick-up bianco. Il 53enne è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto per poi cadere violentemente sull’asfalto. Il guidatore è fuggito senza lasciare traccia mentre il ciclista ha subito ferite gravi. E’ proprio per questo che la polizia ha deciso di offrire una ricompensa di 25mila dollari per ottenere informazioni circa l’identità dell’uomo e così arrestarlo.