Londra, uomo accoltellato davanti a ministero Interno: un arresto

Un uomo è stato accoltellato davanti al ministero dell'Interno britannico, in pieno centro a Londra, ed è rimasto gravemente ferito. A dare la notizia è stata la polizia, precisando che la vittima non è in pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato arrestato da Scotland Yard, che deve ancora chiarire "le circostanze esatte" della vicenda. L'uomo colpito ha cercato assistenza all'interno del ministero, i cui accessi sono stati bloccati.