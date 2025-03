Londra, si arrampica a piedi nudi sul Big Ben con la bandiera palestinese

L'uomo è stato visto arrampicarsi sulla torre, mentre il gruppo Palestine Action ha annunciato di aver scritto "Gaza non è in vendita" sul campo da golf Turnberry di Donald Trump in Scozia. Condividendo un'immagine dell'atto vandalico, il gruppo ha scritto su X: "Mentre Trump cerca di trattare Gaza come una sua proprietà, dovrebbe sapere che la sua proprietà è a portata di mano". La protesta è avvenuta dopo che il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti "prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e faremo del nostro meglio anche lì".