Londra, spruzzano gas lacrimogeno in metro durante una rissa e fuggono: ricercati due uomini

La polizia: "Gas spruzzato durante una rissa" - Il gas lacrimogeno sarebbe stato spruzzato con una bomboletta portatile durante una rissa fra alcuni passeggeri. Lo precisa via Twitter la London Transport Police, confermando che si sta dando la caccia a due giovani uomini. La polizia esclude dunque ipotesi di attentati terroristici, così come esclude al momento alcun rischio per la salute pubblica.



L'identikit - I sospettati sono bianchi, uno con i capelli scuri di circa 30 anni e un altro con i capelli rossicci che sembra più giovane. Entrambi indossano jeans, maglietta e scarpe da ginnastica. Secondo quanto riporta la stampa locale, la British Transport Police ha ricevuto segnalazioni dell'accaduto alle 09:13 di sabato. La polizia ha chiesto a eventuali testimoni o a chiunque riconosca i due uomini dalle immagini di contattare le autorità.



Un testimone: "Non si poteva respirare" - Un passeggero che si trovava sulla metropolitana quando i due hanno rilasciato il gas conferma alla Bbc di aver visto due persone agire in maniera sospetta subito prima del gran trambusto che si è scatenato sui vagoni, alla stazione di Oxford Circus. All'improvviso, dice, "tutti si sono resi conto che non si riusciva a respirare", spiegando che gli effetti del gas sono durati un'ora.