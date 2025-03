Londra, ripresi i voli all'aeroporto di Heathrow: operazioni tornano alla normalità

I voli all'aeroporto di Heathrow "sono ripresi dopo l'interruzione di corrente di venerdì". E' quanto comunica lo scalo londinese in una nota sul sito. "Se dovete partire oggi, vi consigliamo di contattare comunque la vostra compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di andare all'aeroporto - prosegue il messaggio -. Ci scusiamo per l'interruzione e apprezziamo la vostra pazienza mentre le operazioni tornano alla normalità". Il primo volo dopo l'incendio è partito nella notte.