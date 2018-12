Londra, riaperto l'aeroporto di Gatwick dopo la chiusura per i passaggi di droni non autorizzati

E' stato riaperto l'aeroporto londinese di Gatwick, dopo la chiusura durata più di un giorno per la presenza nella zona di droni non autorizzati. L'aeroporto ha fatto sapere che per un numero limitato di velivoli sono stati programmati arrivi e partenze. Centinaia di passeggeri sono tutt'ora bloccati nel terminal, mentre la polizia continua la ricerca del pilota dei droni.

Le autorità aeroportuali hanno fatto sapere in una nota che l'attività sta riprendendo lentamente, ma hanno invitato i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi nello scalo "perché arrivi e partenze sono ancora soggetti a ritardi e cancellazioni".



Nel caso dovessero ripresentarsi problemi con i droni, intanto, la polizia sta considerando la possibilità di abbatterli senza preavviso: si tratterebbe, secondo i portavoce delle autorità, di "un'opzione tattica" per evitare il ripetersi della possibilità di chiusura dello scalo di Gatwick, il secondo della Gran Bretagna per numero di passeggeri. Anche perché, secondo gli investigatori, non si è trattato di un incidente: l'ipotesi è che il drone che ha causato la chiusura sia stato deliberatamente fatto volare sull'aeroporto durante uno dei periodi più affollati dell'anno proprio per disturbare le attività e lasciare a terra decine di migliaia di passeggeri.