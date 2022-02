Londra, perseguitava la campionessa di tennis Raducanu: 35enne condannato per stalking

In tribunale la campionessa di tennis aveva dichiarato di "guardarsi costantemente alle spalle" e di non sentirsi più "al sicuro a casa sua". Tra novembre e dicembre dell'anno scorso il suo stalker si era presentato tre volte fuori dalla sua abitazione, lasciando all'ingresso regali e cartoline, e rubando in un'occasione una scarpa del padre, credendo che appartenesse a lei, come souvenir. L'uomo aveva anche disegnato il tracciato, compiuto a piedi, per raggiungere la casa di Emma Raducanu, distante circa 40 Km dalla sua abitazione.