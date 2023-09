06 settembre 2023 19:56

Londra, un militare accusato di terrorismo evade dal carcere

Scatta la caccia all'uomo per rintracciare il soldato, Daniel Abed Khalife, 21 anni. L'uomo era in attesa di processo nel penitenziario di Wandsworth. La polizia: chiamate il 999 in caso di avvistamento