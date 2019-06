Londra, la denuncia di una coppia lesbica: "Noi aggredite da un gruppo di uomini, volevano che ci baciassimo davanti a loro"

Un'hostess Ryanair e la sua fidanzata sarebbero state aggredite su un bus a Londra da un gruppo di uomini per essersi rifiutate di baciarsi davanti a loro. La denuncia arriva da una delle ragazze, che ha raccontato l'episodio tramite un post su Facebook, allegando anche una foto che ritrae entrambe le giovani ferite e con il volto coperto di sangue. Gli aggressori sarebbero stati almeno quattro, di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Il pestaggio si sarebbe verificato il 30 maggio. Le due vittime, l'hostess 28enne Melania Geymonat e la sua fidanzata Chris, sono salite al secondo piano di un autobus londinese. Il gruppo di uomini avrebbe iniziato a tormentarle, rivolgendosi a loro con epiteti e gesti sgradevoli. "Volevano che ci baciassimo perché potessero guardarci. Ho cercato di placare la situazione dicendo loro di lasciarci da sole, perché Chris non si sentiva bene. Poi ricordo la mia ragazza in mezzo a loro, mentre la picchiavano. Sono intervenuta cercando di difenderla, così hanno iniziato a picchiare anche a me. Sentivo il sangue dappertutto, lo vedevo sui miei vestiti e a terra", ha detto Melania. Prima di scappare, il gruppo le avrebbe anche derubate. Una volta scese dal bus, le ragazze hanno raccontato tutto alla polizia.