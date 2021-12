Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini

IPA

Quattro bambini sono morti in un incendio scoppiato nella serata di giovedì in una casa nel sud di Londra. Sul posto sono intervenuti otto mezzi e una sessantina di vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme che si erano diffuse a tutto il pian terreno. Quando sono potuti entrare, i soccorritori hanno trovato quattro bambini privi di conoscenza, che hanno cercato di rianimare ma che sono stati dichiarati morti in ospedale.