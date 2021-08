Londra, i manifestanti no-vax assaltano la sede della Bbc

Una parte dei manifestanti no-vax che si erano radunati oggi per le strade di White City, nel nord-ovest di Londra , hanno attaccato una delle sedi della Bbc . Dopo essersi staccati dal corteo, si sono scagliati contro il cordone di poliziotti che si trovava davanti alle porte di ingresso. L'emittente televisivo britannico è stato accusato di "diffondere notizie false in merito al Covid-19".

Il corteo di protesta era stato organizzato dal movimento Official Voice, che sui suoi profili social accusava i media nazionali di propaganda a favore del vaccino. In particolare, i manifestanti sono scesi in strada contro l'obbligo del passaporto vaccinale e la possibilità di somministrare il siero anche nei bambini.

L'attacco alla sede della Bbc non è stata un'idea improvvisata ma un assalto programmato nei giorni scorsi sotto il nome di "Storm the Bbc".