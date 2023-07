Londra, fuoristrada contro scuola elementare: morta una bimba

Tragedia a Londra, dove una bambina è morta dopo che un fuoristrada è piombato su una scuola elementare di Wimbledon.

Si registrano anche diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. La polizia ha riferito che si è trattato di un incidente e ha escluso l'atto terroristico. La conducente del veicolo, una quarantenne, è finita in manette. L'istituto, la Study Preparatory School, si trova vicino ai campi da tennis di Wimbledon, dove è in corso il celebre torneo tennistico.