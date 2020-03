Londra, comandante polizia: rafforzati pattugliamenti in città

La polizia britannica, dopo l'attacco sul London Bridge, ha rafforzato i pattugliamenti e la sua presenza per strada a Londra. Lo ha detto la comandante di Scotland Yard, Cressida Dick, elogiando "il coraggio straordinario" dei passanti intervenuti per fermare il killer. Ha poi aggiunto che l'attacco è durato in totale 5 minuti e ha invitato tutti a vigilare, ma a non piegarsi dinanzi "all'ideologia terroristica".