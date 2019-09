Londra, ciclista aggredisce pedone e scappa via

La polizia di Londra è alla ricerca di un ciclista che ha aggredito un uomo in Farringdon Street. Il filmato mostra proprio il momento in cui il ciclista scende dalla bicicletta e colpisce con una testata la vittima che poco prima stava attraversando la strada.



"Le sue azioni sono state inutilmente violente", ha dichiarato la polizia che ha diffuso il video per facilitare l'identificazione dell'uomo. La vittima di 57, invece, è rimasta ferita all'occhio e al braccio.