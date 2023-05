Londra, auto si schianta contro i cancelli di Downing Street: un arresto

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di gravi danni volontari e guida pericolosa, come reso noto da Scotland Yard. Non è chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale. La polizia ha detto che sta lavorando per stabilire le cause dell'accaduto. In seguito all'incidente è stata isolata e transennata la zona di Whitehall, dove si trovano le sedi dei ministeri, ma in seguito alcune barriere sono state rimosse.