Londra, 28enne condannato per aver drogato e stuprato 10 donne

Uno studente di dottorato cinese è stato dichiarato colpevole oggi da un tribunale di Londra per aver drogato e violentato 10 donne in Inghilterra e in Cina. Il 28enne è stato condannato per le aggressioni avvenute tra il 2019 e il 2023 al termine di un processo durato un mese presso la Inner London Crown Court. Lo studente ha filmato nove delle aggressioni come "souvenir" e ha conservato una scatola di trofei con alcuni effetti personali delle sue vittime. Il 28enne ha affermato che le interazioni sessuali erano consensuali.