London Bridge, l'Isis rivendica l'attacco: "E' un nostro combattente"

Khan era un jihadista in libertà vigilata che frequentava un corso di riabilitazione per ex detenuti; oltre al coltello, indossava anche una falsa cintura esplosiva. Il bilancio delle vittime dell'attacco è di due morti e tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Non è invece ancora del tutto chiara la dinamica dell'aggressione, iniziata nella Fishmongers' Hall, dove si teneva il corso, per poi proseguire verso il London Bridge.