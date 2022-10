Omicidio Lola a Parigi: la procura indaga per assassinio, stupro e tortura

Lo si apprende da fonti degli inquirenti. Lola, 12 anni, è stata soffocata, poi sgozzata e il suo cadavere chiuso in un contenitore di plastica sotto la casa in cui abitava con la famiglia. Era uscita da scuola venerdì scorso ed è stata avvicinata al portone di casa da una donna, la principale sospettata, l'algerina Dahbia, 24 anni, una senzatetto con precedenti psichiatrici.

La pista dell'assassinio senza movente -

La pista che si sta facendo strada fra gli inquirenti per la morte della piccola Lola è quella di un assasinio nato senza un vero movente in un gruppo di emarginati. La 24enne sospettata stata fermata insieme a sua sorella Amine, 33 anni. Altri due uomini di una quarantina d'anni sono tuttora in stato di fermo: potrebbero aver in qualche modo aiutato Dahbia, forse per trasportare il corpo dell'adolescente.

L'autopsia: la 12enne è morta per asfissia -

Dahbia era stata vista nel quartiere nel pomeriggio di venerdì, quando ormai Lola era già scomparsa, mentre parlava da sola, camminando, scalza, fra il negozio di un fornaio e una tabaccheria. Vicino a lei, c'era il contenitore in plastica, pesante, che non riusciva a trasportare dopo aver chiesto, invano, l'aiuto di alcuni passanti. Dall'autopsia risulta che Lola sarebbe morta per asfissia.