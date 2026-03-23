dal 1997 al 2002

Francia, morto l'ex premier socialista Jospin

Aveva 88 anni. Coprì l'incarico di primo ministro a fine anni Novanta sotto la presidenza di Jacques Chirac

23 Mar 2026 - 11:48
© Ansa

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E' morto all'età di 88 anni l'ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media transalpini. Premier dal 1997 al 2002, durante la presidenza di Jacques Chirac, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si candidò senza successo alla presidenza nel 1995 e nel 2002. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essersi sottoposto a un "serio intervento chirurgico" senza però rivelarne i dettagli.

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