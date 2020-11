L'indiscrezione del "The Sun": "Putin verso le dimissioni, ha il morbo di Parkinson" | Il Cremlino: "Assurdità"

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito l'articolo pubblicato dal tabloid britannico "The Sun", secondo cui il presidente russo Vladimir Putin avrebbe intenzione di dimettersi per problemi di salute. Peskov ha assicurato che Putin non ha piani del genere e che gode di ottima salute. "Non ha intenzione di dimettersi", ha detto Peskov, citato dall'agenzia russa Tass, "è in ottima salute".