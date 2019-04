Libia, uccisi due migranti in centro di detenzione a Tripoli

Due migranti sono stati uccisi e altri 19 feriti nel centro di detenzione Qaser Ben Gashir di Tripoli, in Libia, preso di mira da uomini armati. E' quanto riporta il Times of Malta, dopo che già l'Agenzia Onu per i rifugiati aveva riferito di migranti feriti in una zona di scontri tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del governo di Tripoli. L'Unhcr ha fatto sapere di poter "fornire assistenza quando verrà garantito l'accesso all'area".