Libia, Turchia: "Continueremo gli sforzi per la pace"

"La Conferenza di Berlino è stata un'opportunità importante per fermare il conflitto e per una soluzione politica in Libia. La Turchia continuerà ad applicare la sua politica costruttiva e pacifica contro le guerre per procura". Lo ha scritto su Twitter il portavoce di Erdogan. Sulla questione libica si è espresso anche l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell: "Penso che la missione europea Sophia dovrebbe essere fatta rivivere".