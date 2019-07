Libia, sequestrato un peschereccio italiano nel golfo della Sirte

La Farnesina ha precisato inoltre che "non sono ancora chiare le ragioni del sequestro, verosimilmente legate ad attività di pesca, in acque peraltro definite ad alto rischio e dunque sconsigliate da parte del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture".



Il peschereccio "Tramontana" sequestrato da militari libici è della marineria di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e a bordo, secondo quanto si apprende, ci sono sette membri dell'equipaggio: cinque mazaresi e due tunisini.