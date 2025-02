Libia, scoperti 49 corpi di migranti in due fosse comuni

Le autorità libiche hanno rinvenuto 49 corpi di migranti in due fosse comuni nel sud-est del Paese. Stando a quanto riportato dai media libici, una fossa comune con 19 corpi è stata scoperta in una fattoria nell'area di Jikharra, mentre una seconda fossa comune con almeno 30 corpi è stata rinvenuta a Kufra dalle autorità dopo aver fatto irruzione in un centro di detenzione per migranti. Il responsabile della sicurezza a Kufra, Mohamed al-Fadeil, ha fatto sapere che, stando ai racconti dei sopravvissuti, potrebbero essere quasi 70 le persone sepolte nel secondo sito e sono in corso accertamenti.