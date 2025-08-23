Ong salva 60 migranti al largo della Libia: recuperati tre cadaveri

Almeno 60 migranti sudanesi e nigeriani sono stati salvati nei pressi delle coste libiche dalla nave dell'Ong Nadir, che ha recuperato tre cadaveri e si è poi diretta verso Lampedusa. La motovedetta CP322 della guardia costiera ha soccorso una donna al quarto mese di gravidanza e un minore con gravi ustioni, portandoli a Lampedusa insieme ad altre 12 persone. Tra queste anche quattro donne e cinque minori e i familiari delle persone ricoverate al poliambulatorio dell'isola. Un'altra donna è dispersa.