Libia, Ong: pronti in Turchia 1.600 mercenari siriani

Sono oltre 1.600 i combattenti mercenari siriani trasferiti nei campi di addestramento turchi, in attesa di essere inviati in Libia per combattere a fianco delle forze di Fayez al-Sarraj contro l'offensiva del generale Khalifa Haftar. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo l'Ong i combattenti fedeli ad Ankara sarebbero giunti da Afrin, l'ex enclave curda nel nord della Siria, conquistata dalla Turchia nel 2018.