Libia, media: Tripoli si prepara a nuove proteste contro il governo

A Tripoli attese per venerdì sera altre proteste contro il premier del governo di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba. I manifestanti chiedono lo scioglimento dell'esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale, come riferisce l'emittente Al Arabiya. Le proteste, organizzate via social, hanno come slogan "il venerdì della salvezza". Gli organizzatori esortano a scendere in strada in massa contro l'esecutivo e le forze armate, giudicate colpevoli degli scontri nella capitale libica nei giorni scorsi.