Libia, l'appello dell'Ue: "Stop a tutte le operazioni militari"

L'Unione europea ha lanciato un appello "a tutte le parti" in conflitto in Libia "per l'immediata cessazione di tutte le operazioni militari" a Tripoli. In una nota diffusa dal capo della diplomazia Ue, Federica Mogherini, Bruxelles ha affermato che "devono ritirarsi l'esercito nazionale libico, comandato dal generale Khalifa Haftar, e "tutte le forze che hanno raggiunto Tripoli o le sue vicinanze".