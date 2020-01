Libia, il premier Sarraj potrebbe disertare la conferenza di Berlino

Il premier libico Fayez Al Sarraj potrebbe disertare la conferenza di Berlino in programma sabato, decidendo di inviare solo una delegazione di Tripoli. Lo riferisce in un tweet la "Libya Al Ahrar", tv di base a Doha, in Qatar. Secondo l'emittente, che cita "fonti speciali del consiglio presidenziale", Sarraj potrebbe non recarsi personalmente in Germania ma mandare solo una "delegazione del governo di accordo nazionale".