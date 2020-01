Libia, il parlamento turco approva l'invio delle truppe in sostegno di Sarraj

Il parlamento turco ha approvato la mozione che autorizza l'invio di truppe in Libia a sostegno delle forze del governo di Tripoli del premier Fayez Al Sarraj , per contrastare l'attacco delle milizie del generale Khalifa Haftar. Nella sessione d'emergenza, i deputati che hanno votato a favore della mozione sono stati 325, quelli contrari 184. La misura prevede un mandato di un anno per il dispiegamento delle truppe.

L'Ue ribadisce: "Non c'è soluzione militare alla crisi" "Abbiamo sottolineato in varie occasioni, l'ultima è stata il 23 dicembre, che non esiste una soluzione militare per il conflitto in Libia". Così uno dei portavoce del servizio di azione esterna dell'Unione europea ha commentato gli sviluppi della situazione libica. "L'Ue ribadisce a tutte le parti interessate il suo appello a cessare tutte le azioni militari e riprendere il dialogo politico", ha sottolineato il portavoce.