Libia, già violata la tregua da entrambe le parti | Sarraj: "Haftar si ritiri" 

Le due parti nella guerra civile libica si sono accusate reciprocamente di aver infranto la tregua mediata a livello internazionale a poche ore dalla sua entrata in vigore. Il governo di Fayez Al Sarraj, in un comunicato, denuncia violazioni "a Salaheddin e a Wadi Rabie" e ribadisce che "la piena attuazione del cessate il fuoco potrà avvenire solo con il ritiro dell'aggressore da dove è venuto", in riferimento al generale Haftar.