Libia, il generale Haftar schiera le forze speciali contro Tripoli

Tensione ancora alta in Libia: nella battaglia per Tripoli, il generale Khalifa Haftar ha schierato le forze speciali dette "Saiqa" ("Fulmine"), un corpo d'elite formato da paramilitari e già impiegato per la conquista di Bengasi, portata a termine nel 2017 dopo tre anni e mezzo di combattimenti. La brigata è stata protagonista anche della presa di Derna, da sempre un bastione dell'estremismo islamico ma anch'essa conquistata dopo oltre tre anni.