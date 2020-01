Libia, Haftar parteciperà alla conferenza di Berlino

Il generale Khalifa Haftar ha deciso di accettare l'invito a partecipare alla conferenza di Berlino sulla Libia , in programma domenica 19 gennaio. Lo ha riferito in un tweet di al Arabiya, che cita "fonti arabe", ma non ci sono al momento altre conferme.

Per ora il generale di Bengasi se ne è andato da Mosca senza mettere il suo nome sul foglio che avrebbe dovuto sancire un cessate il fuoco duraturo nel Paese. E questo nonostante la pressione esercitata nei suoi confronti da parte del presidente russo Vladimir Putin, diventato negli ultimi tempi uno dei suoi principali sostenitori militari, politici e finanziari.

Una situazione apparsa come uno smacco diplomatico per Mosca. Al Cremlino avrebbero voluto vedere risolta la situazione e invece si ritrovano a fare i conti con la riottosità di Haftar. C'è dunque tutto l'interesse ad alimentare la versione di una tregua che regge ancora "a durata indeterminata", in attesa di una parola definitiva da parte del generale libico.

Una ricostruzione accreditata anche dalla Turchia, altro sponsor del cessate il fuoco, che invece appoggia Sarraj. La tregua "è in gran parte applicata sul terreno", assicurano da Ankara, dove però il presidente Recep Tayyip Erdogan ammonisce la fazione rivale a quella del suo protetto: se il generale Haftar dovesse riprendere i suoi attacchi, minaccia, gli "infliggeremo una lezione".

Migranti, Lamorgese: "Con instabilità c'è il rischio che aumentino i flussi" Intanto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha ricordato che "un Paese instabile, come è la Libia in questo momento, può avere grosse ripercussioni" sull'entità dei flussi migratori. La Lamorgese ha definito "preoccupante" la situazione e ha poi sottolineatoo la necessità che si arrivi ad una soluzione che dia stabilità e sicurezza. Il ministro, durante la trasmissione tv "Otto e mezzo", non ha indicato quanti migranti siano pronti a partire, ma ha parlato di "numeri consistenti. E noi dobbiamo essere pronti ad operare a livello di Ue affinché vi sia una soluzione politica. In questo senso la conferenza di Berlino potra' fare tanto".