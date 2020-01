Libia, Haftar a Putin: "Amico, sono pronto a discutere la pace"

Il generale libico Khalifa Haftar ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin. "Mio caro amico! Esprimo il mio personale apprezzamento per gli sforzi della Federazione Russa di portare la pace e la stabilità in Libia - ha scritto -. Esprimo pieno sostegno all'iniziativa russa per i colloqui di pace a Mosca, che devono portare alla pace in Libia. Siamo pronti ad accettare l'invito a visitare la Federazione Russa per continuare il dialogo".