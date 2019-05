Libia, Gna: arrivano armi ed equipaggiamento per forze Sarraj

"Il governo di accordo nazionale potenzia le forze a difesa di Tripoli con veicoli blindati, munizioni e armi di qualità, in vista di una vasta operazione per sconfiggere i ribelli del criminale di guerra, il ribelle Haftar, e ristabilire la sicurezza in tutto il Paese". Così recita un post sulla pagina ufficiale dell'operazione "Vulcano di rabbia", controffensiva militare lanciata dal premier Fayez al Sarraj.