Libia, Erdogan: "La Ue non ha l'autorità per decidere"

Dopo l'annuncio della nuova missione navale Ue per garantire l'embargo di armi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sfida l'Unione europea, "Non ha alcuna autorità per prendere una decisione sulla Libia", ha detto parlando al gruppo parlamentare del suo Akp ad Ankara. Erdogan ha aggiunto che, se non si troverà un accordo giusto attraverso i negoziati, è pronto a sostenere un'offensiva anti-Haftar.