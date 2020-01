Libia, Erdogan: la conferenza di Berlino tappa per cementare la tregua | Sarraj critico: l'Europa arriva tardi e divisa

Libia, conferenza di Berlino: l'Europa batta un colpo Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

La conferenza di Berlino "è una tappa importante" per cementare il cessate il fuoco in Libia. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo: "Consideriamo la conferenza di Berlino una tappa importante per cementare il cessate il fuoco e trovare una soluzione politica". Erdogan ha anche invitato a fare in modo che "gli sforzi non siano scarificati ai mercanti di sangue e caos". Dure critiche all'Europa da Al Sarraj che, a un giornale tedesco, dice: sulla Libia l'Occidente arriva tardi e diviso