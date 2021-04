Libia, Draghi: "Cessate il fuoco è essenziale per ripartire con la collaborazione"

"E' il momento per ricostruire e guardare al futuro e per muoversi con celerità e decisione, ma il prerequisito è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservato, la sicurezza dei siti è requisito essenziale per procedere con la collaborazione - precisa il premier italiano -. Mi sono state date rassicurazioni importanti durante il nostro incontro, un incontro straordinariamente soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti".

"Partnership Italia-Libia sia guida per il futuro" Secondo Draghi l'incontro "è stato straordinariamente soddisfacente. Abbiamo parlato della cooperazione in campo infrastrutturale, energetico, sanitario e culturale. L'Italia aumenterà le borse di studio per gli studenti libici e l'attività dell'Istituto di Cultura italiano. Si vuole fare di questa partnership una guida per il futuro nel rispetto della piena sovranità libica - aggiunge -. E' un momento unico per la Libia, c'è un governo di unità nazionale legittimato dal Parlamento che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. Il momento è unico per ricostruire quella che è stata un'antica amicizia".

Draghi in Libia: "Cessate il fuoco essenziale per collaborazione" Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dabaiba: "Prevediamo aumento collaborazione nel settore energia" "Prevediamo un aumento della collaborazione tra Italia e Libia nel settore dell'elettricità e dell'energia e ciò era già previsto nell'Accordo di amicizia".Lo dice il primo ministro Abdulhamid Dbaiba nelle dichiarazioni congiunte con Draghi da Tripoli. "Auspichiamo che si possano risolvere tutti i problemi in sospeso tra i due Paesi in questo settore affinché si possa andare avanti nella realizzazione di un vero sviluppo", spiega.