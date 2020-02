Libia, Di Maio: "Niente Sophia, serve missione Ue embargo armi"

In Libia "l'unico modo per garantire un cessate il fuoco totale è togliere le armi" e per farlo "è necessario creare una missione dell'Unione Europea". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all'indomani della conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. "La missione Sophia non bastava a bloccare l'ingresso delle armi e non può più esistere". Questa nuova missione, ha precisato, "sarà una missione di sorveglianza e blocco delle armi".