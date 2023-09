Biden: altri 11 milioni alle organizzazioni umanitarie in Libia

Gli Stati Uniti offriranno ulteriori 11 milioni di dollari alle organizzazioni locali e internazionali che stanno aiutando la Libia dopo le inondazioni.

Lo ha annunciato il presidente americano, Joe Biden ,sottolineando che il Dipartimento di Stato e l'Usaid aiuteranno a coordinare la consegna degli aiuti a coloro che ne hanno più bisogno. "Accanto alla popolazione libica in questo momento difficile, gli Stati Uniti restano impegnati a sostenere una cammino verso un governo liberamente e correttamente eletto in Libia in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione", ha osservato Biden.