Libia, Berlusconi: "Mi preoccupa l'inettitudine del nostro governo"

"L'Italia è al centro delle aree di crisi più pericolose del pianeta. Per questo sono molto preoccupato dell'inettitudine del nostro governo". E' quanto afferma Silvio Berlusconi affrontando il nodo Libia, su cui chiarisce: "Bisognerebbe stare tutti uniti ma la mancanza di autorevolezza dell'esecutivo rende tutto difficile. Non saremmo in questa situazione se negli ultimi dieci anni mi avessero dato ascolto".