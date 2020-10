Libia, autorità Tripoli: "Bruciato vivo un immigrato nigeriano"

ansa

Un lavoratore immigrato nigeriano è stato bruciato vivo in Libia da tre persone poi arrestate in quello che il responsabile di un'agenzia dell'Onu reputa "un altro crimine contro migranti nel Paese". L'arresto dei tre libici è stato reso noto dal ministero dell'Interno di Tripoli che non spiega il motivo dell'orribile gesto. L'aggressione è avvenuta a Tagiura, una località a meno di 20 chilometri da Tripoli.