Libia, Al Sarraj: "Onu ed Europa ci aiutino per soluzione politica"

Il presidente libico, Fayez Al Sarraj, torna a chiedere l'intervento di Onu ed Europa per stabilizzare la situazione nel suo Paese. "Il nostro governo - spiega - non si arrenderà mai e non permetterà che in Libia sorga una dittatura, di nessun genere. Oggi chiedo che le nazioni europee e l'Unione europea ci sostengano nel realizzare questa visione. Chiedo che l'Onu continui a sostenerci nello sforzo di lavorare a una soluzione politica".