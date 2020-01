Libia, Al Sarraj chiede una forza di protezione internazionale

Il premier libico Fayez Al Sarraj ha chiesto lo spiegamento di una "forza di protezione internazionale" in Libia nel caso in cui il generale Haftar riprenda le ostilità. In un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt alla vigilia del vertice di Berlino, Al Sarraj ha spiegato che "se Haftar non pone fine alla sua offensiva, la comunità internazionale dovrà intervenire con una forza internazionale per proteggere la popolazione civile libica".